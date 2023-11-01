Мужчина уличил жену в измене с помощью камеры наблюдения

Мужчина раскрыл измену жены с помощью камеры наблюдения, установленной в дверном звонке. Об этом сообщает New York Post.

© Lenta.ru

Друг мужчины рассказал о произошедшем на британском сайте знакомств Illicit Encounters, созданном для женатых мужчин и замужних женщин. По его словам, приятель узнал о романе жены, когда увидел ее любовника на записи с камеры наблюдения. Женщина тепло встретила мужчину, и ее муж понял, что она завела роман на стороне.

Многие пользователи осудили женщину, посчитав, что она не должна была приводить любовника в свой дом.

«Кто в здравом уме изменяет и делает это у себя дома? Они что, с ума сошли?!» — пишет один человек.