Нельзя убивать пауков и стирать вещи: приметы на 1 ноября
Сегодня, в первый день последнего осеннего месяца, отмечается Иванов день и проводы осени. Согласно народному календарю, 1 ноября православная церковь празднует дату перенесения мощей преподобного Иоанна Рыльского.
Для того, чтобы избежать неприятностей и задобрить духов, наши предки на протяжении многих столетий следовали определенным запретам и учились предсказывать будущее по поведению животных и погодным изменениям.
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Что можно и нельзя делать сегодня, согласно поверьям, – в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 1 ноября
- Считалось, что в этот день активизируются потусторонние силы, которые могут навлечь беду. Чтобы они не проникли в дом со своими злыми помыслами, нельзя было открывать окна и двери нараспашку, а также подолгу проветривать помещения.
- Запрещалось в том числе вывешивать сушиться вещи на улицу и уж тем более оставлять их там на ночь. Нечисть могла зайти в дом не только через окна или дверь, но и спрятавшись в простыни с наволочками.
- Неудивительно, что 1 ноября отказывались и от самой стирки. И ни в коем случае нельзя было надевать стиранное – иначе навлечешь на себя несчастье.
- Также наши предки верили, что в первый день ноября умершие навещают своих родственников. Делают они это в обличье пауков, которых, соответственно, запрещалось убивать в этот день: иначе жди бед.
- В то же время следовало быть особенно осторожным и внимательным: например, нельзя было оборачиваться на шаги за спиной, так как они могли быть происками нечистой силы.
- Малодушничать и скупиться тоже было не положено: если отказать просящему милостыню, то есть все шансы оказаться на его месте в скором времени, считали на Руси.
- Любые ссоры и конфликты, как обычно, не сулят ничего хорошего, поэтому их нужно избегать.
Что можно делать 1 ноября
- Так как 1 ноября считался днем перехода осени в зиму, было принято проверять себя на морозоустойчивость. Тот человек, который не замерзнет в этот день, переживет любой мороз и холод, верили наши предки.
- Лошади в Иванов день должны отдыхать: таким образом они смогут набраться сил на холодную зиму, не заболеют и не подведут в самый неподходящий момент.
- А вот курицам приходилось худо: из них 1 ноября готовили самые разные блюда: супы на курином бульоне, курники, пироги.
- После застолья – самое время для страшных историй. Считалось, что жуткие рассказы порадуют и задобрят домового, которому, как обычно, предстоит оберегать жилище и членов семьи.
Народные приметы 1 ноября
- Если ночью выпадет снег, то стоит ждать сильных заморозков.
- Морозная ночь – к скорой оттепели.
- А вот если 1 ноября идет дождь, то снега в ближайший месяц скорее всего не будет.
- Промерзшая земля сулит хороший урожай в следующем году.
- Высоко летящие птицы – к большим сугробам.
- Если сорока заглянула в гости и скачет по веткам деревьев во дворе, то скоро станут известны хорошие новости.
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