Топ-5 татуировок, о которых люди жалеют больше всего
У многих людей всегда стоит вопрос: что выбрать для татуировки, чтобы было круто? Тату-мастер Владимир Ермак рассказал в разговоре с «ФедералПресс», что есть несколько вариантов, о которых вы точно пожалеете.
«Пятое место занимает татуировка, которую вам посоветовал ваш спутник (спутница) жизни», – отметил Ермак.
По словам тату-мастера, к нему часто приходили люди и благодарили, что он отговорил их наносить на тело тот рисунок, который им посоветовали другие люди.
На четвертом месте – татуировки, которые человек «украл» у знаменитости. Такие рисунки на теле тоже часто приходят переделывать.
Третье место эксперт отдал мини-татуировкам, которые многие набивают, чтобы попробовать.
На втором – надписи и иероглифы.
Но больше всего люди жалеют о парных татуировках, подчеркнул Владимир Ермак. Люди перестают встречаться или дружить, а рисунок остается. Поэтому эксперт рекомендует тщательно подумать перед тем, как идти в тату-салон.