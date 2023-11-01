Топ-5 татуировок, о которых люди жалеют больше всего

У многих людей всегда стоит вопрос: что выбрать для татуировки, чтобы было круто? Тату-мастер Владимир Ермак рассказал в разговоре с «ФедералПресс», что есть несколько вариантов, о которых вы точно пожалеете.

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«Пятое место занимает татуировка, которую вам посоветовал ваш спутник (спутница) жизни», – отметил Ермак.

По словам тату-мастера, к нему часто приходили люди и благодарили, что он отговорил их наносить на тело тот рисунок, который им посоветовали другие люди.

На четвертом месте – татуировки, которые человек «украл» у знаменитости. Такие рисунки на теле тоже часто приходят переделывать.

Третье место эксперт отдал мини-татуировкам, которые многие набивают, чтобы попробовать.

На втором – надписи и иероглифы.