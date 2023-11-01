Памятник "Родина-мать зовет!" на Мамаевом Кургане в Волгограде был создан в память о героях Сталинградской битвы во время Великой Отечественной войны.

Мало кто знает, что внутри 85-метровой скульптуры расположена целая система лестниц, которые ведут изнутри ко всем частям памятника.

Он был открыт в 1967 году к 25-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Авторами скульптуры стали скульптор Е.В. Вучетич и архитектор Я.Б. Белопольский. Статуя изображает женщину с мечом в правой руке и с левой рукой, простертой в призывном жесте.