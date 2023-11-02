Котенок взял на себя роль фитнес-тренера: видео
На видео попал котенок, решивший взять на себя роль личного тренера по фитнесу для хозяина.
Пока мужчина делает упражнения на пресс, маленький питомец следит за правильной техникой выполнения.
Интересно, что кошки живут на Земле дольше человека. Согласно исследованиям археологов, семейство кошачьих появилось более 5 миллионов лет назад, а первые представители рода Homo — примерно на 3 миллиона лет позже них.
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