На видео попал котенок, решивший взять на себя роль личного тренера по фитнесу для хозяина.

Интересно, что кошки живут на Земле дольше человека. Согласно исследованиям археологов, семейство кошачьих появилось более 5 миллионов лет назад, а первые представители рода Homo — примерно на 3 миллиона лет позже них.