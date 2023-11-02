Нельзя жениться и ругаться: приметы на 2 ноября
Православные христиане 2 ноября отмечают Артемьев день.
Считается, что святой Артемий Антиохийский был военачальником в Римской империи в IV веке н. э при Константине Великом. Когда Юлиан Отступник пришел к власти и начал гонения на христиан, Артемий не отказался от своей веры, за что был казнен.
Что можно и нельзя делать сегодня, согласно поверьям, — в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 2 ноября
- Нельзя ссориться, пререкаться и повышать голос на собеседника.
- Нельзя оставлять окна открытыми — через них в дом может влететь нечистый дух.
- Нельзя делать предложение и жениться, но если свадьбу никак не отложить, в обувь жениху и невесте надо положить по камешку. Этот камешек и станет самым сложным препятствием в замужней жизни.
- Нельзя смотреть на пролетающих мимо птиц, они могут унести удачу.
- Нельзя смотреть в небо, считается, что так можно ослепнуть.
- Нельзя ходить ночью в лес или на кладбище. Говорят, так можно навлечь смерть на одного из своих родственников.
- Нельзя оставлять дела незавершенными.
Что можно делать 2 ноября
- В этот день традиционно готовят блюда из капусты (пирожки, голубцы, борщ, щи), заготавливают и квасят капусту на зиму. Чтобы быть здоровым, считается, надо съесть очень много капусты 2 ноября.
- В древности наши предки молили святого Артемия об избавлении от случайной смерти, этот святой защищал от болезней и несчастных случаев. Артемий также считается покровителем атаманов и военных.
- Можно починить забор, люди верили, что так удача останется в доме на весь следующий год.
Народные приметы 2 ноября
- Снег выпал на сухую землю — к теплой погоде.
- Если на деревьях появился иней, в следующем сезоне урожая не будет.
- Если на улице холодная погода, зима будет теплой.
- Если у лиственницы опали иголки, снег пролежит до начала весны.
- Если птица села на землю — это к потеплению.
- Если на восходе солнца красные или черные облака, погода испортится.
- Если слышен волчий вой — ждите морозы. А если вой особенно громкий — это сулит голод.
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