Многие думают, что только домашние кошки умеют мяукать. На самом деле и тигры тоже иногда издают звуки, похожие на мяуканье.

В этом видео вы услышите, как именно звучит мяуканье этих полосатых хищников. Тигры способны производить разнообразные звуки, в том числе рычание, фырканье и даже нечто похожее на воркование.

Интересный факт: тигры используют эти звуки в основном для общения друг с другом. Так что если вы когда-нибудь услышите мяукающего тигра, это значит, что он пытается "поговорить" со своими сородичами.