День в истории, 3 ноября: знаменательные события

Ежедневно в мире происходит множество событий. Некоторые из них влияют лишь на отдельных людей, другие оказываются важны для целых стран, а иногда и всего мира.

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О том, чем примечателен день 3 ноября в мировой истории, читайте в материале «Рамблера».

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Состоялось Вяземское сражение

3 ноября 1812 года близ города Вязьма русская армия под командованием генерала Михаила Андреевича Милорадова одержала победу в битве с отступающей французской армией. Это поражение окончательно подорвало боевой дух французов: их тактический маневр с отступлением превратился в настоящее бегство.

Единым сигналом бедствия для радиосвязи на море стал сигнал SOS

3 ноября 1906 года в Берлине была подписана Международная Радиотелеграфная Конвенция, согласно которой сигнал SOS (три точки – три тире – три точки) был установлен единым сигналом бедствия для радиосвязи на море. Все ранее использовавшиеся частными компаниями сигналы бедствия с этого момента были отменены. Радисты стран, подписавших соглашение, теперь должны были принимать сигнал SOS вне очереди. Также было введено правило: радисты всего мира внимательно слушали эфир 2 раза каждый час в течение трех минут (с 15 по 18 и с 45 по 48 минуты). В радиоэфире же в это время наступало молчание, никаких других сообщений в указанные минуты не передавалось.

Человек впервые поднялся в воздух на вертолете

3 ноября 1907 года во Франции простой механик велосипедов Поль Корню совершил первый в мире полет на вертолете. На собственноручно собранном аппарате корню поднялся в воздух вертикально над землей на высоту 50 сантиметров и пробыл в воздухе 20 секунд. Попытка Корню сделать вертолет управляемым увенчалась успехом: специальные поверхности, располагавшиеся под винтами, отражали поток воздуха от них и давали возможность аппарату маневрировать.

В СССР на околоземную орбиту запущен «Спутник-2» с собакой на борту