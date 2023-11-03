В России озаботились половой принадлежностью рыб

В России впервые в мире станут на ранней стадии определять пол мальков сиговых рыб. Об этом Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

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Половой принадлежностью рыб озаботились ученые, которые проводят работы на базе Собского рыбоводного завода. Они уже не первый год изучают состояния ремонтно-маточного стада муксуна. Одно из направлений этих исследований предполагает работу по созданию методики ранней диагностики пола сиговых рыб. В мировой практике никто ничем подобным еще не занимался.

В условиях Собского завода рыбу можно изучать, не вылавливая из естественной среды обитания. «Определение пола на ранней стадии позволит усовершенствовать условия содержания аквакультур завода, повысить эффективность сбора и инкубации икры, выживаемость мальков», — говорится в заявлении местных властей.