Повзрослевший тигренок отказался от самостоятельной жизни в российской тайге

Повзрослевший тигренок отказался вступать в самостоятельную жизнь и вернулся к тигрице-матери Желтобокой, выследив ее в тайге. Об этом со ссылкой на кадры фотоловушек в лесоохотничьем хозяйстве «Дурминское» пишет «Хабаровский край сегодня».

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Как объяснил охотовед, директор хозяйства Александр Баталов, обычно повзрослевшие тигрята покидают мать через полтора года жизни — к этому моменту они достигают максимальных размеров и уже умеют охотиться самостоятельно.

Согласно данным фотоловушек, двое тигрят покинули Желтобокую, однако один из них, предположительно, молодая самочка, через некоторое время вернулся к ней.

«Желтобокая — очень заботливая мать. Даже такого явно выросшего тигренка у нее "лапа не поднимается" прогнать», — заключил Баталов.