На видео был запечатлен забавный момент с пандой, которая решила поиграть на веревочной лестнице в своем вольере. Но, к сожалению, панда оказалась не слишком проворной – она неуклюже свалилась на землю.

Панды не только выглядят милыми и пушистыми, но еще и очень неповоротливы, поэтому часто попадают в забавные ситуации.

Из-за коротких лап и большого веса им трудно сохранять равновесие. Интересно, что панды когда-то были хищными животными, об этом говорит строение их зубов и пищеварительной системы.