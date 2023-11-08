Самая протяженная улица в России находится в городе Волгоград. Это Вторая Продольная улица, длина которой составляет около 60 километров.

Улица проходит с севера на юг через весь Волгоград, пересекая его исторический центр и связывая отдаленные районы города. Свое название улица получила в честь реки Волги, вдоль которой проходит дорога.

Строительство этой магистрали закончили в 70-х годах. После войны бюджет выделяли на строительство главных дорог, так и была построена эта длинная улица.