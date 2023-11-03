Нельзя помиловать: какие виды смертной казни применяют в мире до сих пор

Смертная казнь является высшей мерой наказания, которая применяется по отношению к правонарушителю в разных странах мира. В давние времена такой способ расправы над преступником имел разные методики, сегодня из них используется лишь шесть. Подробнее о видах смертной казни — в материале «Вечерней Москвы».

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Яд в вену

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Вводить смертельную инъекцию преступнику придумали в США в 1977 году. Инициатива принадлежала американскому доктору Джему Чапмэну, а широкое применение метод получил только в самом конце прошлого века.

Итак, приговоренного к смерти сначала привязывают к специальному креслу, а затем вводят в вену две трубочки. После этого в кровь начинают вводить поэтапно вещества, которые отключают сознание, парализуют дыхательную систему и постепенно вызывают остановку сердца.

Самую первую смертельную инъекцию сделали в штате Техас в 1982 году. Во многих регионах США используется именно этот метод наказания.

Теперь же, помимо привычного раствора, в трех штатах начали применять и казнь с помощью чистого азота.

Электрический стул

Этот способ тоже получил наибольшее распространение в Америке. Осужденного усаживают в специальное кресло, руки и ноги фиксируют ремнями, а на голову надевают шлем. К месту крепления лодыжек и к голове подается разряд с напряжением более двух тысяч вольт. Самый первый электрический стул был применен в одной из тюрем Нью-Йорка. Сейчас этот способ казни используют в семи штатах Америки. Преступникам дается право выбора между смертельной инъекцией и электрическим стулом.

Казнь с помощью избиения камнями

Этот метод используется странах, где распространена религия ислам. В начале 90-х годов прошлого века в законодательстве шести стран мира значился этот способ. Например, в 2008 году в Сомали таким образом казнили подростка за прелюбодеяние. Восемь лет спустя боевики одной из запрещенных в мире террористических организаций наказали таким методом женщину за такое же «правонарушение».

Расстрел и повешение

Первый вариант является запасным способом казни в США. Применяется в основном в Оклахоме и Юте. За сутенерство и браконьерство преступника могут расстрелять и в Китае. Этот способ применим и в отношении злоумышленника в случае подделки денежных средств.