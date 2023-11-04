Какие праздники отмечают в России и в мире 4 ноября

В России и во всем мире 4 ноября отмечают множество важных и интересных праздников, связанных с самыми разными сферами жизни общества.

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В эту дату отмечают День народного единства, Всемирный день мужчин и буддистский праздник Лхабаб Дуйсэн.

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День народного единства

Дата отмечается ежегодно с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в российской истории — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году — и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.

В этот день по всей стране проходят праздничные гулянья, концерты, представления и спортивные мероприятия. В преддверии праздника организуются различные просветительские и культурно-образовательные акции. В российских городах политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и благотворительные акции. Главные мероприятия, посвященные Дню народного единства, проходят в сердце праздника — Нижнем Новгороде и на Красной площади в Москве.

Всемирный день мужчин

Праздник учрежден по инициативе журналиста и писателя Джорджа Киндела в ноябре 2000 года при поддержке магистрата Вены, руководства отделения ООН в Вене и ряда международных организаций. Приглашенный Кинделом Михаил Горбачев вызвался стать соучредителем и президентом мероприятия, на что организаторы согласились.

День мужчин отмечается в первую субботу ноября. В этот день все внимание направлено исключительно на представителей сильной половины человечества. А в качестве подарков мужчины ждут, прежде всего, женского внимания. Мужчины счастливы, если женщины с искренней радостью готовы его уделить.

Лхабаб Дуйсэн

Важный праздник в тибетском буддизме, посвященный возвращению Будды Шакьямуни на землю с небес Тридцати трех богов. В некоторых странах торжества в честь Лхабаб Дуйсэн длятся почти целый месяц. Внутри и вокруг храмов зажигаются светильники и свечи и проводятся молебны (хуралы), которые завершают торжественные процессии и шествия.