$93.04-0.1499.01+0.01

Нельзя завидовать и рукодельничать: приметы на 4 ноября

Сегодня, 4 ноября, православная церковь отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери. На протяжении многих лет страна в этот день прославляла и благодарила Казанский образ Богородицы за то, что в 1612 года она спасла Русь от врагов и оберегала народ в Смутное время.

Нельзя завидовать и рукодельничать: приметы на 4 ноября
© Unsplash

Праздник Казанской иконы Божией Матери помнят и чтят и по сей день. "Рамблер" расскажет о погодных приметах 4 ноября, а также о том, что можно и нельзя делать сегодня, согласно поверьям.

Видео дня

Что нельзя делать 4 ноября

  • Как и во многие другие дни, сегодня нельзя ссориться и вступать в конфликты.
  • Воспрещается давать волю плохим мыслям: этот день не для зависти и злых пожеланий. Считалось, что за весь посланный другому человеку негатив недоброжелателю воздастся по заслугам и в троекратном размере.
  • Также не стоит в этот день трудиться: работать по дому, заниматься ремонтом, стирать, рукодельничать.
  • 4 ноября – далеко не самый лучший день для путешествия. Наши предки верили, что сегодня не надо отправляться в дальнюю дорогу, так как в противном случае она будет нелегкой, как и вся поездка.
  • Если вы долго откладывали на потом какое-то дело, идею или хобби, то лучше еще немного повременить. Сегодня, согласно поверьям, нельзя приступать к чему-то новому, что вы давно запланировали для реализации: иначе оно может так и не осуществиться.

Что можно делать 4 ноября

  • Наши предки считали сегодняшнюю дату благоприятной для заключения брака, поэтому к ней приурочивали свадьбы, которые праздновали весело и шумно. "Кто на Казанской женится, счастлив будет", – говорили на Руси и искренне в это верили.
  • 4 ноября в принципе подходящий день для выстраивания романтических отношений и признаний: судьба благоприятствует не только тем, кто отправляется в ЗАГС, но и влюбленным, которые заявляют о своих чувствах.
  • Сегодня хороший день для застолья и без особых поводов – 4 ноября женщины готовили вкусные сытные блюда и приглашали в гостей родственников и друзей.
  • А еще можно обеспокоиться запасами на зиму: считалось, что если сегодня хорошенько проветрить погреб, то соленья и не только будут дольше храниться.

Зачем Черчиллю сделали яйцо и почему оно не взлетело

Народные приметы 4 ноября

  • Если 4 ноября светит солнце, то зима наступит рано и будет морозной.
  • Целый день нет дождя – год будет не самым богатым на урожай.
  • Туман ранним утром – к оттепели.
  • Невовремя закукарекавший петух сулит перемены в погоде.