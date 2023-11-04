Нельзя завидовать и рукодельничать: приметы на 4 ноября
Сегодня, 4 ноября, православная церковь отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери. На протяжении многих лет страна в этот день прославляла и благодарила Казанский образ Богородицы за то, что в 1612 года она спасла Русь от врагов и оберегала народ в Смутное время.
Праздник Казанской иконы Божией Матери помнят и чтят и по сей день. "Рамблер" расскажет о погодных приметах 4 ноября, а также о том, что можно и нельзя делать сегодня, согласно поверьям.
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Что нельзя делать 4 ноября
- Как и во многие другие дни, сегодня нельзя ссориться и вступать в конфликты.
- Воспрещается давать волю плохим мыслям: этот день не для зависти и злых пожеланий. Считалось, что за весь посланный другому человеку негатив недоброжелателю воздастся по заслугам и в троекратном размере.
- Также не стоит в этот день трудиться: работать по дому, заниматься ремонтом, стирать, рукодельничать.
- 4 ноября – далеко не самый лучший день для путешествия. Наши предки верили, что сегодня не надо отправляться в дальнюю дорогу, так как в противном случае она будет нелегкой, как и вся поездка.
- Если вы долго откладывали на потом какое-то дело, идею или хобби, то лучше еще немного повременить. Сегодня, согласно поверьям, нельзя приступать к чему-то новому, что вы давно запланировали для реализации: иначе оно может так и не осуществиться.
Что можно делать 4 ноября
- Наши предки считали сегодняшнюю дату благоприятной для заключения брака, поэтому к ней приурочивали свадьбы, которые праздновали весело и шумно. "Кто на Казанской женится, счастлив будет", – говорили на Руси и искренне в это верили.
- 4 ноября в принципе подходящий день для выстраивания романтических отношений и признаний: судьба благоприятствует не только тем, кто отправляется в ЗАГС, но и влюбленным, которые заявляют о своих чувствах.
- Сегодня хороший день для застолья и без особых поводов – 4 ноября женщины готовили вкусные сытные блюда и приглашали в гостей родственников и друзей.
- А еще можно обеспокоиться запасами на зиму: считалось, что если сегодня хорошенько проветрить погреб, то соленья и не только будут дольше храниться.
Народные приметы 4 ноября
- Если 4 ноября светит солнце, то зима наступит рано и будет морозной.
- Целый день нет дождя – год будет не самым богатым на урожай.
- Туман ранним утром – к оттепели.
- Невовремя закукарекавший петух сулит перемены в погоде.
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