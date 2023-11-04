Нельзя завидовать и рукодельничать: приметы на 4 ноября

Сегодня, 4 ноября, православная церковь отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери. На протяжении многих лет страна в этот день прославляла и благодарила Казанский образ Богородицы за то, что в 1612 года она спасла Русь от врагов и оберегала народ в Смутное время.