5 жизненных уроков помогли американцу дожить до 99 лет

Ричард Мираллес, переживший Первую мировую войну, Великую депрессию и Вторую мировую войну, в начале этого года отпраздновал своё 99-летие. Мужчина рассказал о своих жизненных принципах, которые помогли ему стать долгожителем.

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Найдите позитив в жизни. По словам Ричарда Мираллеса, одним из факторов его долгой жизни было счастливое детство. Также мужчина не зацикливается на проблемах и старается смотреть на жизнь в позитивном ключе.

Имейте цель. Как отметил долгожитель, он нашёл цель в жизни, поступив на службу во флот после бомбардировки Перл-Харбора в 1941 году. Служба в вооружённых силах научила его дисциплине.

Будьте реалистом. Нужно оценивать свои силы, строить план действий и добиваться своего.

Живите сегодняшним днём. Ричард Мираллес советует наслаждаться жизнью здесь и сейчас.