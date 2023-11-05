Нельзя пить воду натощак и давать взаймы: приметы на 5 ноября

Сегодня, 5 ноября, православная церковь чтит память апостола Иакова брата Господнего, больше известного на Руси как Яков.

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Как в другие даты, в этот день наши предки следили за погодными изменениями, чтобы предсказать ближайшее будущее, и соблюдали определенные запреты, чтобы отгородиться от злых духов и привлечь удачу.

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"Рамблер" расскажет о погодных приметах 5 ноября, а также о том, что можно и нельзя делать сегодня, согласно существующим не первое столетие поверьям.

Что нельзя делать 5 ноября

Сегодня не рекомендуется прибираться и наводить порядок, иначе можно вымести из дома все хорошее.

Нельзя негативно отзываться от умерших, говорить о них надо исключительно хорошее. Если не последовать запрету, то в семье случится беда, считали на Руси.

Сегодня стоит отказаться от полезной привычки выпивать воду натощак, так как ничего хорошего она не сулит: жизнь в таком случае будет серой и безрадостной в течение целого года.

Лучше отказаться от идеи дать кому-то денег взаймы, если таковая имеется. Считалось, что исполнение просьбы может обернуться финансовыми проблемами. Да и занимать самому тоже не стоит: любое взаимодействие с денежными средствами 5 ноября не будет удачным.

В то же время нельзя отказывать просящим милостыню.

Нельзя ссориться и вступать конфликты, поддаваться плохим мыслям, затаивать злобу на кого-либо. Сегодня, как и в другие дни, стоит сказать "нет" негативным помыслам.

Что можно делать 5 ноября

В этот день было принято "подкармливать" землю, чтобы она принесла много урожая в следующем году. Правда, делали это не навозом или другими удобрениями, как обычно, а едой: приносили в поле пироги, делили их на небольшие кусочки и разбрасывали по земле. Важно, чтобы угощение было приготовлено в день Казанской иконы Божией матери.

Так как на дворе ноябрь, считалось, что самое время готовиться к скорой зиме и нарубить дров.

Кстати, о привычке выпивать воду натощак: делать это можно, но только при оном условии. Так как одним из символов 5 ноября является мед, нужно было заливать его теплой водой и выпивать получившийся напиток. Такой ритуал, напротив, сулил счастье на весь год.

Сегодняшний день подходит для работы, рукоделия и общения.

Народные приметы 5 ноября