5 ноября: какой сегодня праздник

В воскресенье, 5 ноября, в России отмечают День рыжих, День рассматривания старых фотографий и День рождения Останкинской телебашни. Свой профессиональный праздник отмечают специалисты военной разведки.

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В 2006 году указом Президента в России учрежден День военного разведчика. Неформально специалисты этой отрасли справляли праздник и ранее. Дата выбрана не просто так: 5 ноября 1918 года в стране появилось первое Регистрационное управление. Новая структура вошла в состав Полевого штаба Красной Армии и выполняла функции разведки, став прародителем ГРУ.

Этот день военные разведчики отмечают в кругу коллег, проводят "обмывание" новых полученных звезд и званий. Командование отмечает лучших работников благодарностями, орденами и медалями, проводит повышения в звании и должности.

В этот день в 1967 года в России появилось уникальное строение – Останкинская телебашня. 5 ноября был подписан акт о вводе в эксплуатацию и проведен первый эфир.

На момент завершения строительства башня стала самым высоким сооружением в Европе и вторым в мире. Высота телевышки составляет 540 метров.

В истории этот день известен тем, что в 1929 году в Москве открылся первый в СССР планетарий, а в 1990 году в РСФСР вышло постановление о создании государственного герба, флага и гимна.