В море на Сардинии обнаружили клад с древнеримскими монетами

Археологи нашли в море у северо-восточного побережья итальянской Сардинии большой клад с древнеримскими монетами, заявили в Министерстве культуры Италии.

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Указывается, что найденная находка может считаться рекордной. Кроме денег, были также обнаружены стенки амфор африканского производства и восточного, но в меньшем объёме.

О кладе археологам рассказал гражданин, который во время погружения увидел металлические предметы на небольшой глубине рядом с берегом.