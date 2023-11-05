В море на Сардинии обнаружили клад с древнеримскими монетами
Археологи нашли в море у северо-восточного побережья итальянской Сардинии большой клад с древнеримскими монетами, заявили в Министерстве культуры Италии.
Указывается, что найденная находка может считаться рекордной. Кроме денег, были также обнаружены стенки амфор африканского производства и восточного, но в меньшем объёме.
О кладе археологам рассказал гражданин, который во время погружения увидел металлические предметы на небольшой глубине рядом с берегом.
«Все монеты находятся в исключительном и редком состоянии сохранности. Только четыре штуки повреждены, хотя и читаемы», — приводит РИА Новости заявление итальянского Минкультуры.