Что произошло в знаменитой советской деревне-призраке на самом деле

Уральская деревушка Растесс в 1976 году перестала существовать. Всё, что осталось от некогда процветающего поселения в окружении вековых сосен – это руины покосившихся избушек и зияющие ямы разрытых могил.

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Деревня с необычным названием Растесс появилась в начале XVII века на самой окраине нынешней Свердловской области. Нарицательное «Растесс» образовано от русского слова «растёсывать», или иначе «разрубать». Главной задачей жителей нового поселения стало прокладывание единственной дороги, связывавшей западную часть России с Сибирью. Рабочих рук постоянно не хватало, а поэтому постепенно численность населения деревни увеличилась до 30 дворов, где усталые путники могли нанять ямщиков или просто немного отдохнуть.

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В XIX веке всё изменилось. Неподалёку от Растесса нашли залежи драгоценных металлов. Собственно, благодаря этому в поселении появились церковь во имя Святой Троицы, школа, а после установления царской власти большевики образовали и сельсовет. После окончания Великой Отечественной войны развитие населённого пункта продолжилось – даже была открыта метеостанция. Но через 21 год Растесс исключили из реестра по причине «прекращения существования».

Первыми тревогу забили жители соседнего посёлка, которые давно не встречались с растессовцами. На разведку они отправили несколько крепких мужиков, которые вернулись с ужасающей информацией. Никого из живых им встретить не удалось. Зато часто попадались брошенные дома вместе со всей домашней утварью и иконами, а могилы на местном кладбище кто-то разрыл.

Жители посёлка Павда, расположенного в 25 километрах от Растесса, предположили, что селян вырезали ведьмаки, скрывающиеся в лесах. После появления такой версии Растесс незамедлительно стал считаться проклятым местом.