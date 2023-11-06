Какие праздники отмечают в России и в мире 6 ноября

В России и во всем мире 6 ноября отмечают множество важных и интересных праздников, связанных с самыми разными сферами жизни общества.

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В эту дату отмечают Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, Международный день памяти животных, погибших от рук человека, и день памяти иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

В 2001 году Генеральная ассамблея ООН объявила 6 ноября Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Решение было принято ввиду огромного ущерба, нанесенного природе во время боевых действий.

Война, какими бы ни были ее причины, несет ужас и смерть для гражданского населения, а также в течение считаных минут может уничтожить то, что иногда было создано целыми поколениями. Помимо человеческих страданий, конфликты ведут к разрушению природы.

Международный день памяти животных, погибших от рук человека

По инициативе зоозащитных организаций был учрежден неофициальный праздник, который получил название Международного дня памяти животных, погибших от рук человека. Есть множество примеров человеческой жестокости, которая ведет к гибели представителей животного мира.

Многие животные, будь то собаки, кошки, лошади, дельфины и другие, погибают во время войн и военных конфликтов, неся службу вместе с людьми, отдавая жизнь во имя целей человека.

Нерациональные примеры природопользования также ставят под угрозу ареалы обитания многих представителей фауны, лишая их среды обитания и пищи. Не стоит забывать и об иррациональной жестокости некоторых людей, поэтому 6 ноября учрежден особый день памяти.

Празднование в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»