Из-за чего жирафы могут вымереть: пять самых больших угроз

Жирафы считаются самыми высокими млекопитающими Африки. Однако уже сейчас они находятся под угрозой исчезновения. За последние 30 лет их популяция сократилась на 40%. Сейчас в дикой природе осталось менее 70 тысяч особей.

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По словам доцента - исследователя в области биологии из Пенсильванского университета Дерека Э. Ли, существует пять крупнейших угроз для жизни жирафов на сегодня. Это утрата среды обитания, недостаточное обеспечение правопорядка, экологические изменения, изменение климата и недостаточная осведомлённость о проблемах.

Деградация, фрагментация и утрата среды обитания. Это происходит из-за расширения населённых пунктов людей и из-за ведения сельского хозяйства. Популяция горожан и фермеров увеличивается, поэтому жирафы вынуждены жить на меньших и более изолированных участках земли. Это ограничивает их доступ к пище и воде, делает их более уязвимыми.

Недостаточная правоохранительная деятельность. Всё ещё встречаются случаи незаконной охоты на жирафов. Помочь в решении этой проблемы может усиление контроля за соблюдением законов о дикой природе.

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Экологические изменения. Эти изменения связаны с деятельностью человека и включают вырубку саванн для производства дров и древесного угля, горнодобывающую деятельность, строительство дорог и трубопроводов. На среду обитания жирафов и их доступ к воде влияют также откачка грунтовых вод, отвод воды.

Изменение климата. Это приведёт к повышению температуры и количества осадков во многих африканских саваннах. Повышение уровня осадков связано с более низкой выживаемостью жирафов из-за болезней и из-за ухудшения качества пищи.