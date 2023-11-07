Какие народы России на самом деле являются потомками половцев

Современная наука пока не может окончательно ответить на вопрос о происхождении этнонима "половец". Однако существует несколько версий.

Одно из предположений заключается в том, что название "половцы" произошло от слова "поле". Следовательно, народы могли жить в полях и степях. Некоторые исследователи утверждают, что название возникло от слова "половый", что означает "желтоватый, соломенный". Это могло указывать на внешние особенности этого народа. Предполагается, что у половцев были светло-желтые волосы, что необычно для тюркских племен.

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Половцы также имели множество самоназваний, таких как кипчаки, кимаки, куманы. Историки считают, что татары, киргизы, гагаузы, узбеки, казахи, каракалпаки, ногайцы, кумыки, башкиры, карачаевцы, балкарцы могли произойти от половцев.

К началу XI века половцы распространились по всей территории от Дуная до Иртыша, не ограничиваясь только Заволжьем. Со второй половины XI века половцы стали частыми агрессорами Древней Руси. Они совершали набеги, разоряли земли, уносили скот и имущество, а также захватывали в плен местных жителей. Наиболее пострадавшими от агрессии половцев были Переяславское, Северское, Киевское и Рязанское княжества.

Лишь к началу XII века половцев удалось немного усмирить. Войска князей Святополка Изяславича и Владимира Мономаха вытеснили их на Кавказ, за Волгу и Дон. Но связи с представителями этого племени окончательно разорваны не были. Так, в период существования Золотой Орды русские князья часто брали в жёны половецких женщин.

Связана с половцами и часть истории Венгрии. Несколько половецких родов поселились на её территории уже в 1091 году. Процессу ассимиляции они хоть и сопротивлялись (носили национальную одежду, жили в юртах), но всё же постепенно перенимали культуру венгров. Язык вытеснялся венгерским, родовые традиции отходили на второй план, а половецкая знать хотела выглядеть «более венгерской».

В настоящее время потомки половцев уже ничем не отличаются внешне от остальных жителей Венгрии — все они представители европеоидной расы.

Есть корни половцев и в Болгарии. Правда, там они ещё быстрее смешались с местным населением, приняли христианство и потеряли особые этнические черты.