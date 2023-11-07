В вотчине Деда Мороза раскрыли, какие подарки просят у волшебника

В Великом Устюге в преддверии Нового года уже получили больше 233 тыс. писем. Самая частая просьба от взрослых и детей – мирное небо надо головой. Однако есть и необычные пожелания.

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«Из необычных просьб можно отметить желание иметь суперсилу, шляпу для исполнения желаний на неограниченное количество раз, шоколадное яйцо Kinder размером два метра», – сообщили в вотчине Деда Мороза.

Кроме того, дети просят у новогоднего волшебника гаджеты, мягкие игрушки, лего, пишет ТАСС. Деду Морозу также отправляют письма и взрослые. Выросшие мальчики и девочки мечтают о собственном жилье и машинах. Они также желают встретить свою вторую половинку.