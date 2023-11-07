В вотчине Деда Мороза раскрыли, какие подарки просят у волшебника

В вотчине Деда Мороза раскрыли, какие подарки дети и взрослые просят у волшебника
В Великом Устюге в преддверии Нового года уже получили больше 233 тыс. писем. Самая частая просьба от взрослых и детей – мирное небо надо головой. Однако есть и необычные пожелания.
«Из необычных просьб можно отметить желание иметь суперсилу, шляпу для исполнения желаний на неограниченное количество раз, шоколадное яйцо Kinder размером два метра», – сообщили в вотчине Деда Мороза.
Кроме того, дети просят у новогоднего волшебника гаджеты, мягкие игрушки, лего, пишет ТАСС. Деду Морозу также отправляют письма и взрослые. Выросшие мальчики и девочки мечтают о собственном жилье и машинах. Они также желают встретить свою вторую половинку.
Стоит отметить, что вотчина новогоднего волшебника находится недалеко от города Великий Устюг. Напомним, что рядом с волшебным местом хотят построить парк развлечений и спа.