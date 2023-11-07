Как в Китае отмечают коммунистические праздники

«Это общегосударственный выходной день. Выступают первые лица государства, по телевидению демонстрируют специально созданные к этому дню документальные фильмы. Города празднично украшают, проходят праздничные концерты, выставки и другие приуроченные к этому событию городские мероприятия. Но ничего специфически-коммунистического в этом нет», – отмечает Тихонова.



«Конечно, есть общегосударственная политика, которая во многом определяется коммунистической партией. Но никто уже не заставляет людей идти на улицу с плакатами и знаменами, как это было в прошлом веке, – говорит Евгения Тихонова. – Современный Китай отмечает свои коммунистические праздники примерно так же, как мы отмечаем общегосударственные. Такие, как 4 ноября, например. А большинство людей в Китае воспринимают коммунистические праздники просто как дополнительные выходные дни, которые можно провести с семьей, не слишком задумываясь об их историческом значении».