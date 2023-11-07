Как в Китае отмечают коммунистические праздники
7 ноября, как день Октябрьской революции 1917 года, сейчас отмечают только коммунисты и те, кто хорошо помнит, каким большим праздником был этот день в СССР. На общегосударственном уровне этот день уже не считается праздником. А как его отмечают в Китае – стране, где Коммунистическая партия была и остается правящей? Об этом рассказали в интервью MIR24.TV востоковеды-китаисты.
По словам экспертов, те времена, когда о дне Октябрьской революции в России помнили если не все, то многие жители Поднебесной, тоже ушли в прошлое.
«Сейчас, максимум, могут вспомнить в узком коммунистическом кругу, что было в истории коммунистического движения такое событие, – говорит старший преподаватель ВШЭ, китаист Дмитрий Худяков. – В Китае не отмечают 7 ноября. У них свои коммунистические праздники. Самые крупные из них – это 1 октября – день образования КНР и 1 июля – день образования Коммунистической партии Китая. Отмечают их примерно так же, как это было в Советском Союзе. Ничего специфически китайского в этом нет: флаги на улицах, красные ленточки, выступления вождей разного калибра».
Но если в вашем воображении возникли многотысячные праздничные парады с красными знаменами, как это было в СССР в пятидесятые и шестидесятые годы прошлого века, то и этого в Китае сейчас уже не увидишь, говорит старший преподаватель ИБДА РАНХиГС, китаист Евгения Тихонова.
«Такие парады остались в прошлом веке, – рассказывает эксперт. – Действительно, в 1950-е годы коммунистические праздники в КНР были очень похожи на наши, советские. А сейчас они тоже очень похожи, но на наши общегосударственные».
По словам эксперта, главный коммунистический государственный праздник в Китае – день образования КНР – это, конечно, значимое событие. Оно освещается по всем каналам связи.
«Это общегосударственный выходной день. Выступают первые лица государства, по телевидению демонстрируют специально созданные к этому дню документальные фильмы. Города празднично украшают, проходят праздничные концерты, выставки и другие приуроченные к этому событию городские мероприятия. Но ничего специфически-коммунистического в этом нет», – отмечает Тихонова.
«Конечно, есть общегосударственная политика, которая во многом определяется коммунистической партией. Но никто уже не заставляет людей идти на улицу с плакатами и знаменами, как это было в прошлом веке, – говорит Евгения Тихонова. – Современный Китай отмечает свои коммунистические праздники примерно так же, как мы отмечаем общегосударственные. Такие, как 4 ноября, например. А большинство людей в Китае воспринимают коммунистические праздники просто как дополнительные выходные дни, которые можно провести с семьей, не слишком задумываясь об их историческом значении».