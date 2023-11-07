В турнире по ничегонеделанию победили три танцора

В Японии впервые состоялся турнир по ничегонеделанию, в котором приняли участие 107 человек. Как сообщается на сайте японской телесети Nippon TV, победителями стало трио танцоров.

Участники первого соревнования такого рода, прошедшего в деловом квартале Тораномон города Токио, должны были 90 минут ничего не делать и при этом не спать. Правила турнира запрещали использовать смартфон, читать, разговаривать и даже смотреть на часы.

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Соревнующимся выдавали карточки четырех разных цветов. Показав красную, они могли получить быстрый массаж затекших мышц, синюю — воду, желтую — теплый плед, а черную — возможность сходить в туалет или получить медицинскую помощь.

Победителя определяли, исходя из двух шкал оценок, как в фигурном катании. Судьи по отдельности оценивали технику расслабления и артистизм. Чтобы узнать, насколько участники расслабились, им каждые 15 минут измеряли пульс. Артистизм оценивался по мимике соревнующихся.

В турнире приняли участие 107 человек: от подростков до 60-летних японцев. В умении отключаться от реальности соревновались представители самых разных профессий, в том числе школьные учителя, врачи, редакторы, студенты, певцы, блогеры и пилоты дронов. Победителями стали трио танцоров, гастролировавших по всему миру.

«У нас были проблемы с продажей билетов и привлечением людей на концерт. Я устал, поэтому решил принять участие в конкурсе, расслабиться всего на один день», — объяснил один из победителей.

Он признался, что был очень удивлен победе. Победители получили дипломы и кубок, а также роскошные пижамы и приглашение принять участие в следующем турнире.

В 2014 году турнир по ничегонеделанию провели в Южной Корее. Идея соревнований появилась у художницы Упс-янг. Она считает такие турниры перфомансом и проводит их в деловых кварталах, где безделье участников особенно бросается в глаза. Художница уверена, что люди недооценивают важность перерывов в работе и безделья. Она ставит перед собой миссию изменить негативное отношение к пассивному отдыху, особенно острое в азиатских странах, где существует культ трудоголизма и переработок.