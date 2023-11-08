Самый крупный голубой бриллиант продали почти за $44 миллиона
Ярко-голубой бриллиант Bleu Royal весом 17,61 карата был продан на аукционе в Женеве за 43,8 миллиона долларов.
Как сообщили представители аукционного дома, сделка была совершена в рекордные сроки – за семь минут, причем по телефону. Покупатель драгоценного камня предпочел сохранить анонимность. Сами аукционисты называли бриллиант одним из самых красивых и рассчитывали получить за него около 50 миллионов. Тем не менее, по словам представителя европейского отделения аукционного дома Франсуа Кюриэля, остались довольны результатом.
Bleu Royal – бриллиант морского оттенка грушевидной огранки, вставленный в кольцо и обрамленный двумя белыми бриллиантами по бокам. При этом камень не считается самым дорогим из появившихся на рынке за последние годы. Однако по размеру он превосходит все остальные. Бриллиант почти 50 лет хранился в частной коллекции.