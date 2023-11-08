Самый крупный голубой бриллиант продали почти за $44 миллиона

Ярко-голубой бриллиант Bleu Royal весом 17,61 карата был продан на аукционе в Женеве за 43,8 миллиона долларов.

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Как сообщили представители аукционного дома, сделка была совершена в рекордные сроки – за семь минут, причем по телефону. Покупатель драгоценного камня предпочел сохранить анонимность. Сами аукционисты называли бриллиант одним из самых красивых и рассчитывали получить за него около 50 миллионов. Тем не менее, по словам представителя европейского отделения аукционного дома Франсуа Кюриэля, остались довольны результатом.