Оторванная голова памятника Александру III в Москве во время его разрушения. Ленин вдохновился идеями итальянского философа-утописта Томмазо Кампанеллы – автора знаменитого «Города Солнца», написанного в начале XVII века. «Вы помните, что Кампанелла в своем «Солнечном государстве» говорит о том, что на стенах его фантастического социалистического города нарисованы фрески, которые служат для молодежи наглядным уроком по естествознанию, истории, возбуждают гражданское чувство — словом, участвуют в деле образования, воспитания новых поколений. <...> Пожалуйста, не думайте, что я при этом воображаю себе мрамор, гранит и золотые буквы. Пока мы должны все делать скромно», – добавил Ленин. Сказано – сделано. Отдел изобразительных искусств Наркомпроса должен был составить списки памятников, подлежащих сносу («в честь царей и их слуг»), устроить конкурс памятников «в ознаменование великих дней Российской социалистической революции», поменять старые гербы, названия улиц и так далее – чтобы отразить «идеи и чувства революционной России». И, наконец, к Первомаю украсить Москву. Декрет к нужному сроку выполнен не был из-за организационной путаницы и волокиты. Только Кремль обмотали красным кумачом и задрапировали старые русские символы. Перед тем, как ставить новые памятники, было решено сбросить старые – чтобы народ не путался и понимал, кто теперь власть. Был разрушен памятник Александру III – его, по сути, четвертовали, демонтировав огромную металлическую голову в царской короне и отделив другие части «тела» статуи. Процесс засняли на киноаппарат и крутили по синематографам всей страны.