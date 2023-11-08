Памятник М.А. Бакунину, скульптор Б.Д. Королев. Самый кубофутуристический памятник советской монументальной пропаганды – статую известного анархиста Бакунина – создал молодой скульптор Борис Королев, рьяный авангардист. По задумке кубы и формы должны были выразить мятежный дух революционера. Открыт памятник официально так и не был – он стоял, закрытый досками. Говорят, в холодную зиму 1918 года москвичи просто растащили их на дрова. Сведения о кубическом Бакунине разнятся. То ли он стоял у Мясницких ворот, где сейчас Грибоедов, то ли на Тургеневской площади, неподалеку от современного памятника Шухову. «Всех превзошел скульптор К. В течение долгого времени люди и лошади, ходившие и ездившие по Мясницкой, пугливо косились на какую-то взбесившуюся фигуру, закрытую из предосторожности досками. Это был Бакунин в трактовке уважаемого художника», – писал Луначарский. Сделан Бакунин был из железобетона. Но из-за возмущения рабочих масс памятник было решено убрать примерно через месяц после установки. Сохранились его немногочисленные макеты. На самом деле этот памятник был не так уж и плох – просто не увязывался с эстетическими представлениями большевиков, к авангардизму относившихся крайне скептически. К сожалению, не сохранилось фото московского памятника немецкому литератору Генриху Гейне. Характерное описание оставил русский поэт Вениамин Ходасевич: «Какой-то чахоточный господин с бородкой сидел в кресле, а у ног, ластясь, примостилась полуголая баба с распущенными космами — не то Лорелея, не то Муза. Памятник сделан был из какой-то белой дряни и внутри пуст. Зимой 1921 года я проходил мимо него. У Гейне нос был совсем черный, а у Лорелеи отбили зад, на месте которого образовалась дыра, наполненная грязной бумагой, жестянками и всяким мусором. Детей не было, не было даже ворон на голых деревьях».