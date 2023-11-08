Акула напала на серферов на месте съемок фильма «Челюсти»

Жуткая история произошла на пляже в городе Истхэм в американском штате Массачусетс — там, где в 1974 году снимали культовый триллер «Челюсти». Двое сапсерфингистов пережили нападение трехметровой белой акулы, известной в народе как акула-людоед.

Рэй Траутс, одна из потенциальных жертв хищника, рассказал изданию Surfer Magazine, что первый заметил в воде движения. Это акула проплывала мимо его брата — Пита Эмонда, а затем повернулась на бок, будто пытаясь схватить его за ногу. Рэй начал кричать, а затем опустил в воду весло, чтобы создать для хищника препятствие. Но акула резко повернулась к нему и стала плавать вокруг его сапа