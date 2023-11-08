Американец выиграл 100 тысяч долларов благодаря одному знаку

Американец стал богатым благодаря тому, что поверил в примету и приобрел счастливый лотерейный билет.

Брайан Хикс из города Стовалл, штат Северная Каролина 30 октября почувствовал, как у него зачесалась левая рука. Это напомнило ему о примете, согласно которой рука может чесаться к неожиданному появлению денег. Мужчина поверил этому и отправился в магазин, чтобы испытать удачу, сообщает NC Education Lottery.