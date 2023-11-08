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Американец выиграл в лотерею 100 тысяч долларов благодаря одному знаку

Американец стал богатым благодаря тому, что поверил в примету и приобрел счастливый лотерейный билет.

Американец выиграл 100 тысяч долларов благодаря одному знаку
© Unsplash

Брайан Хикс из города Стовалл, штат Северная Каролина 30 октября почувствовал, как у него зачесалась левая рука. Это напомнило ему о примете, согласно которой рука может чесаться к неожиданному появлению денег. Мужчина поверил этому и отправился в магазин, чтобы испытать удачу, сообщает NC Education Lottery.

Хикс приобрел моментальную лотерею и тут же стер защитный слой. Выяснилось, что мужчина выиграл 100 тысяч долларов (9,2 миллиона рублей). Он был в удивлен происходящим.

«Я впал в транс или что-то вроде того», – вспоминает Хикс.

На выигранные деньги счастливчик планирует приобрести новое жилье.