Нельзя переедать и давать деньги в долг: приметы на 9 ноября
Сегодня, 9 ноября, православная церковь вспоминает преподобного Нестора Летописца, который, как принято считать, написал всем хорошо известную "Повесть временных лет", и великомученицу Параскеву.
На протяжении многих лет наши предки верили, что если в этот день, как и в другие, следовать определенным поверьям, то можно задобрить потусторонние силы и тем самым привлечь здоровье, удачу и богатый урожай. Также на Руси было принято наблюдать за погодными изменениями и поведением животных, чтобы предсказать ближайшее будущее.
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"Рамблер" расскажет, от каких занятий сегодня лучше отказаться и к каким приметам стоит прислушаться.
Что нельзя делать 9 ноября
- Нельзя давать обещания, будучи не уверенным в их исполнении, иначе будет беда.
- Запрещено ссориться, конфликтовать, злиться, негативно мыслить, болезненно реагировать на замечания от близких людей. Самому же лучше не шутить, если есть подозрения, что озвученное может обидеть адресата.
- 9 ноября – далеко не самый лучший день для застолий и пиршеств, так как сегодня стоит воздерживаться от потребления алкогольных напитков и чрезмерного потребления вкусностей.
- Сегодня также стоит отказаться от рискованных занятий и принятия необдуманных решений. Лучше осознанно подходить к любому делу и действию, заранее все обдумывать, анализировать. Важно не поставить в подвешенное состояние не только себя, но и других людей.
- Нельзя давать деньги в долг кому-либо. А если все же решитесь на такой шаг, то не ожидайте их возвращения: согласно поверьям, кто в зарок на Параскеву дает в долг, никогда обратно этих денег не вернет.
Что можно делать 9 ноября
- Как это следует из вышеописанного запрета, сегодня можно и нужно давать исключительно выполнимые обещания.
- На Руси в этот день было принято занимать себя каким-то полезным делом: прибираться дома, подшивать одежду, готовить и т.д. Святая Параскева уважает работящих людей и не отказывает им в просьбах, верили наши предки.
- Если во время уборки вы решите избавиться от ненужных вещей, то не стоит их выбрасывать: лучше передать все нуждающимся. Считалось, что чем больше отдашь в этот день, тем больше вернется.
- 9 ноября – подходящий день для крещения.
- Женщины на Руси в этот день шили и вязали одежду.
Народные приметы 9 ноября
- Густой туман на улице – к теплу.
- Если птицы ведут себя беспокойно, значит, скоро наступят холода.
- Морозы ждали и в том случае, если ветки деревьев покрывались инеем 9 ноября.
- Если кот спит весь день – погода испортится.
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