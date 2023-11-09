Нельзя переедать и давать деньги в долг: приметы на 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, православная церковь вспоминает преподобного Нестора Летописца, который, как принято считать, написал всем хорошо известную "Повесть временных лет", и великомученицу Параскеву.

На протяжении многих лет наши предки верили, что если в этот день, как и в другие, следовать определенным поверьям, то можно задобрить потусторонние силы и тем самым привлечь здоровье, удачу и богатый урожай. Также на Руси было принято наблюдать за погодными изменениями и поведением животных, чтобы предсказать ближайшее будущее.