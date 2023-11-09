Собака помогла спасателям найти кота, упавшего в шахту

В США собака помогла спасателям найти пропавшего кота, пишет Independent. Как рассказала Мишель Роуз, владелица кота Маугли, когда питомец пропал, она потратила несколько дней на поиски.

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Потеряв надежду, женщина обратилась за помощью к специалистам. Впрочем, вскоре мать американки все-таки обнаружила пропажу.

"Мать позвонила и сказала мне, что нашла Маугли, и он застрял в шахте", - вспоминает женщина.

Кроме того, оказалось, что Маугли выследила домашняя собака по кличке Дейзи Спрингер-спаниель бегал туда-сюда около шахты, показывая, что кот находится именно там.

"Дейзи и Маугли - довольно хорошие друзья", - добавила Мишель.

Через несколько часов к шахте приехали спасатели, которые благополучно достали кошку на поверхность.