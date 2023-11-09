Чего вы точно не знали о курицах: умеют ли они считать и нести яйца без петуха

9 ноября считается Всемирным днем курицы.

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Куриц, как потомков экзотических азиатских птиц из джунглей, когда-то почитали за их свирепость и интеллект. Но затем люди, начали есть их. В результате сейчас целых 23,7 миллиарда кур живут на коммерческих яичных и птицефермах. Но знаем мы о них совсем не много. "Рамблер" расскажет самые неожиданные факты о птице, распространенной по всему миру.

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Куриные клювы очень чувствительны к прикосновению

Благодаря многочисленным нервным окончаниям клюв используется для исследования, обнаружения, питья, прихорашивания и защиты. Ученые полагают, что нервные структуры клюва кур обладают чувствительностью, схожей с чувствительностью человеческой руки. Эти ﻿нервные окончания означают, что когда птице отрезают клюв, что часто случается в промышленном сельском хозяйстве, она испытывает сильную боль, иногда в течение нескольких месяцев, что меняет ее поведение.

Куриные гребешки — яркие маяки здоровья и плодородия

Гребень, красный мясистый придаток на макушке куриной головы, многое говорит о ее плодовитости. Ученые полагают, что существует связь между размером сота и плодовитостью, но результаты исследований неоднозначны. Зато известно, что куры выбирают петухов с более крупными и красными гребнями, а здоровая курица имеет яркий красный гребешок.

Куры обладают тонко настроенными органами чувств

Куры могут видеть на расстоянии и вблизи одновременно разными частями зрения и им доступен более широкий диапазон цветов, чем людям. Кроме того:

Они могут слышать в широком диапазоне частот

У них хорошо развиты чувства вкуса и обоняния

Куры, выращенные для яйценоскости, могут даже ориентироваться по магнитным полям.

Подобно компасу, у них в клюве есть магниторецепторы. Это помогает цыплятам вернуться к источникам пищи из мест их ночлега

Цыплята, которым подрезают клюв, должны держаться ближе к источникам пищи, чтобы не заблудиться

Курам не нужен петух, чтобы нести яйца

Петух не нужен курице, чтобы начать или продолжить нести яйца. Как и у людей, когда курица достигает половой зрелости, она регулярно откладывает яйца. Для формирования каждого яйца требуется около 24 часов, прежде чем курица его отложит. При этом после откладки яйца развитие нового яйца начинается примерно через 30 минут.

Для кладки яиц им не нужен петух, но требуется не менее 14 часов дневного света в день. Это естественный способ гарантировать, что цыплята вылупятся весной, а затем у них будет лето и осень для созревания.

Куры разговаривают со своими яйцами

Звуки птенцы слышат после 12-14 дней инкубации. При разговоре с яйцами куры используют сочетание жужжания и кудахтанья, что помогает ускорить внутриутробное развитие мозга цыпленка. Исследователи ﻿ обнаружили, что такая беседа курицы также помогает цыпленку "запечатлеться" на правильной курице. Птенцы инстинктивно движутся к источнику звука, который они услышали, находясь в яйце.

Курицы на удивление хороши в математике

Трехдневные цыплята могут выполнять базовые арифметические действия и различать величины, предпочитая исследовать больший набор шариков, когда они наблюдают за объектами, перемещаемыми из одного места в другое. Мало ﻿ того, математические способности цыпленка могут быть лучше, чем у человеческого малыша. Помимо простого сложения и вычитания, цыплята могут даже определять порядковые числа (например, третье или пятое). Исследователи проверили порядковые способности, обучая цыплят с помощью пищевых наград выбирать объект в четвертой позиции. В последующих тестах птенцы выбирали объект, находившийся на четвертой позиции, независимо от расстояния и количества предметов.

У кур есть уши, которые могут предсказать цвет яиц, которые они откладывают

У большинства пород кур цвет мочки уха указывает на цвет яиц, которые они откладывают. Куриные мочки ушей мясистые, похожи на сережки и гребешки и находятся по обе стороны головы возле ушных отверстий. Темные или красные мочки ушей обычно означают, что курица несет коричневые яйца. Белые мочки ушей часто соотносятся с белыми яйцами, а синие или зеленые мочки ушей означают синие или зеленые яйца.

Куры могут проявлять самообладание