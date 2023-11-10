Россиянин в Неаполе: Итальянки могут начать целоваться через 5 минут знакомства

Он отметил особенную открытость местных жительниц, что вызвало у него удивление. При этом все они выглядят потрясающе, ухаживают за собой, много внимания уделяют макияжу и одежде, сообщает «Мослента».

© Runews24

По словам Петра, заработок мужчины имеет малое значение для итальянок, им важен внешний вид и энергетика. Они не смущаются подойти первыми и начать знакомство, итальянки даже могут оплатить счет в ресторане.

Неаполитанки могут начать целоваться с понравившимся им молодым человеком уже через пять минут после знакомства. Однако из-за этого сложно завести серьезные отношения, так как моногамия никому не интересна, добавил россиянин.