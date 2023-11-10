Правительство шведского городка заставило жителей здороваться друг с другом

Правительство северного портового города в Швеции приняло решение заставить людей здороваться друг с другом.

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В городке Лулео, население которого 80 тысяч человек, стартовала социальная акция. Ее суть – поощрение людей, здоровающихся друг с другом. В социальных сетях появляются видеоролики, на которых видно, как на мрачных лицах жителей города появляется улыбка после того, как случайный прохожий скажет им «привет». Видео сопровождает текст.

«Поздороваться с соседями – мелочь, но исследования показывают, что это может способствовать укреплению социальных связей и положительно влияет на здоровье, безопасность и благополучие», – говорится в нем.

Такое же сообщение отображается на городском транспорте и зданиях. Старт акции был дан 31 октября. Продлится она четыре недели, сообщает AFP.

Такая акция проводится в Лулеа в связи с тем, что шведы стали чаще страдать от депрессии и одиночества. Аса Коски, социальный стратег муниципалитета, рассказал, что шведы немного замкнутые по своей натуре, поэтому им необходимо общаться друг с другом. Такая кампания должна помочь людям, которые большую часть времени проводят дома, активно налаживать связи.