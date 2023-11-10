Хижину Хагрида из "Гарри Поттера" будут арендовать за $294

На сайте Airbnb теперь можно снять хижину Хагрида из серии фильмов о " Гарри Поттере ". Об этом сообщается на официальном сайте.

Дом расположен на востоке Англии. Стоимость аренды зависит от выбранной даты: в декабре нужно будет заплатить $294. Коттедж состоит из гостиной, спальни, ванной комнаты и кухни.

"Попробуйте свои навыки на охоте, расслабьтесь у костра снаружи (котел гигантского размера), наблюдайте за птицами, наслаждайтесь прудом у этого волшебного каменного пространства", — говорится на сайте.

В сентябре каждый желающий мог поселиться в доме Шрека на болоте, заранее забронировав его на сервисе Airbnb. Накануне Хэллоуина, в период с 27 по 29 октября 2023 года, гости со всего мира могли забронировать дом в Шотландии бесплатно, но по предварительной записи. Данная акция проводилась впервые.