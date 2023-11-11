Банда Дедов Морозов: как сказочные персонажи грабили советских граждан

Преступники, переодетые в костюм Санта-Клауса – «избитый» сюжет в американском кинематографе. В Москве же в 1978 году советской милиции пришлось противостоять самым настоящим злоумышленникам, которые переодевались в костюмы Деда Мороза. И к фильмам они не имели никакого отношения. События развивались в реальном времени и в реальном месте.

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Преступники действовали по хорошо отлаженной схеме. В преддверии Нового Года они приходили в квартиры, в которых проживали семьи с маленькими детьми. Начиналась развлекательная программа с шутками-прибаутками, рассказыванием стихов и вручением дешёвого подарка. Как правило, «дорогого гостя» хозяева усаживали за стол. Тут «главный новогодний волшебник» заявлял, что у него припасена бутылочка коньяка. Напитком он угощал взрослых, которые после такой дегустации засыпали. Ребёнку «Дед Мороз» говорил, что его родные уснули от усталости и предлагал сыграть в прятки. Во время игры «кудесник» присваивал себе драгоценности, деньги и другие ценные вещи хозяев жилья.

Но не всегда всё шло по плану. Так, очередной «клиент» – партийный работник Иншукин – сразу же заподозрил неладное, так как не заказывал для своих детей поздравление. Тогда из-под красного тулупа показался обрез, а в квартиру проникло ещё несколько «дедушек».

Советские стражи порядка некоторое время не могли напасть на след преступников. Описывали жертвы грабителя всегда однообразно – с бородой, румяный, в кафтане и с посохом. Людей, подходящих под описание, в предновогоднюю пору было полно.

Важная зацепка

И тут одна из потерпевших вспомнила, что на пальцах злоумышленника красовались наколки в виде перстней. К этому моменту сыщики уже установили, что грабили семьи, чьи дети ходили в один детский сад. В этом дошкольном учреждении оперативники и нашли групповое фото с Дедом Морозом, у которого на руках предательски синели наколки. Заведующая объяснила, что на фото – муж одной из воспитательниц Оксаны Варанец, недавно уволенной за кражу.

Но погубила грабителей щедрость. Супруг Варанец – артист Евгений Кривошеев – готовясь к очередному преступлению, встретил на улице грустного мальчика. Чтобы поднять ребёнку настроение, он подарил ему дорогую железную дорогу. Малыш тут же бросился домой рассказывать о счастливом случае. Правда, родители в щедрость Деда Мороза не поверили и обратились в милицию.