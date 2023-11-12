Домашние животные не делают людей счастливее

Недавно проведенное в Мичиганском государственном университете исследование поставило под сомнение широко распространенное мнение о том, что домашние животные значительно повышают благосостояние их владельцев. Исследование, опубликованное в журнале Personality and Social Psychology Bulletin, проводилось во время пандемии COVID-19 и включало 767 участников, изучавших связь между владением домашним животным и счастьем.

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Несмотря на то, что владельцы домашних животных отмечали положительное влияние на свою жизнь, например, усиление положительных эмоций и дружеского общения, исследование не выявило достоверной связи между владением домашним животным и благополучием с течением времени. Даже с учетом таких факторов, как вид домашнего животного, количество питомцев или близость с ними, данные не показали разницы в уровне счастья между владельцами и невладельцами домашних животных.

Уильям Чопик, доцент университета, комментируя полученные результаты, сказал: «люди говорят, что домашние животные делают их счастливыми, но когда мы действительно измеряем уровень счастья, то оказывается, что это не так».