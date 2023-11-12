90 лет назад было сделано первое фото ящера, якобы обитающего в озере Лох-Несс

12 ноября 1933 года человек по имени Хью Грей сделал первую фотографию существа, обитающего в озере Лох-Несс. Скептики сразу же окрестили запечатленного на фото то ли гигантского змея, то ли дракона, "неопознанным объектом, пишет Sky News.

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С тех пор жители всех стран мира приезжают к берегам озера в надежде "поймать" в собственный фотообъектив "Лох-Несское чудовище".

Издание утверждает, что, фактически, самые масштабные поиски в озере "чудовища" за последние 50 лет проводились всего два дня - 26-27 августа 2023 года с участием сотни волонтеров и судна "Несси Хантер". Но все тщетно.

Первое же сообщение о Несси было опубликовано газетой Inverness Courier в 1933 году. Автор "наблюдения" Олди Маккей, управляющая местного отеля, рассказала, что заметила "водяного зверя". Появилась и фотография Хью Грея, опубликованная как иллюстрация к рассказу Маккей. Публикация в Inverness Courier вызвала всеобщее и долговременное увлечение поиском неуловимого монстра.

Однако первые сообщения о Нэсси восходят к 565 году н.э., утверждает историк профессор Генри Х. Бауэр, и это заявление вносит свою интригу в поиски.

Вообще на данный момент, отмечает Sky News, имеется 1155 официальных свидетельств людей якобы видевших Несси. Только в нынешнем году было зафиксировано девять наблюдений. Последнее фото - 7 октября - сделал человек из автобуса, проезжавшего по берегу озера.

За годы наблюдений выдвинуто множество теорий, в том числе о "доисторической морской рептилии". Говорили о "плавающем цирковом слоне", а совсем недавно заговорили о гигантском угре...

Самое известное изображение - голова некоего змея, торчащая из воды, впервые было опубликовано в 1934 году, но оказалось мистификацией.