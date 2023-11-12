Назван любимый в XIX веке напиток москвичей: был даже у бедняков

Привычный всем нам чай из Китая в Россию завезли купцы. В Российской Империи он получил бешеную популярность, пили его даже бедняки. Об этом рассказал историк и журналист Валерий Бурт.

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«В XIX веке чай пили едва ли не в каждом доме Белокаменной. Напиток был стихией, увлечением, наслаждением, необходимостью. Даже у бедняков, живущих в тесных каморках, на видных местах высился начищенный самовар», – отметил историк.

Как рассказал эксперт, сначала напиток подавали в закусочных, трактирах, на почтовых станциях или каких-либо гуляниях. Во времена Александра II в Москве уже появились специализированные заведения.

Во время чаепитий к столу также подавали молоко, сливки, сахар и разные хлебобулочные изделия. Как ни странно, в комплекте не шел алкоголь. В основном такие заведения посещали с утра извозчики и крестьяне. Они заказывали два чайника: один большой – с кипятком, второй маленький – с заваркой, и как сладкое дополнение – несколько кусочков сахара, пишет moslenta.ru.