Назван любимый в XIX веке напиток москвичей: был даже у бедняков
Привычный всем нам чай из Китая в Россию завезли купцы. В Российской Империи он получил бешеную популярность, пили его даже бедняки. Об этом рассказал историк и журналист Валерий Бурт.
«В XIX веке чай пили едва ли не в каждом доме Белокаменной. Напиток был стихией, увлечением, наслаждением, необходимостью. Даже у бедняков, живущих в тесных каморках, на видных местах высился начищенный самовар», – отметил историк.
Как рассказал эксперт, сначала напиток подавали в закусочных, трактирах, на почтовых станциях или каких-либо гуляниях. Во времена Александра II в Москве уже появились специализированные заведения.
Во время чаепитий к столу также подавали молоко, сливки, сахар и разные хлебобулочные изделия. Как ни странно, в комплекте не шел алкоголь. В основном такие заведения посещали с утра извозчики и крестьяне. Они заказывали два чайника: один большой – с кипятком, второй маленький – с заваркой, и как сладкое дополнение – несколько кусочков сахара, пишет moslenta.ru.
Сейчас существует много разновидностей чая, которые можно купить в любом магазине. Некоторые из них могут помочь улучшить качество сна.