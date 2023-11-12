Нельзя выбрасывать еду и обижать птиц: приметы на 12 ноября
12 ноября в православной традиции отмечается день памяти епископа Егейского священномученика Зиновия и его сестры Зиновии, живших в III веке. Эти благочестивые люди приняли мученическую смерть за свою верность Христу.
В народной культуре этот день также известен как День охотника. Мужчины отправлялись на охоту, стремясь принести добычу в виде зайца или рыбы. Считалось, что успешная охота в этот день обещает удачу и изобилие на протяжении всего года.
Также 12 ноября приходится на Синичкин день. Этот день почитания птиц, таких как синицы, щеглы, снегири, сопровождается установкой кормушек. Считается, если синичка прилетает к вашему дому в этот день, это сулит семье счастье.
Что можно и нельзя делать сегодня, согласно поверьям, — в материале "Рамблера".
Что нельзя делать
- Не обижайте птиц, ругать и прогонять их нельзя. Это, согласно приметам, может повлечь за собой большие проблемы для обидчика.
- Избегайте бездельничества, бесцельного брожения.
- Не ругайтесь, избегайте произнесения обидных слов и сплетен.
- Не выбрасывайте еду – лучше отдайте ее птицам и животным.
- Избегайте взятия взаймы, в противном случае можно поссориться с тем, кто одолжил деньги.
Народные приметы
- Много синичек – скоро ударят морозы
- Снег в виде мелкой крупы – предвестие сильных морозов
- Синички клюют кору деревьев – к дождливой погоде
- Синицы громко щебечут – погода будет ясной.
- Быстрое движение черных туч по небу или его покрытие светло-серыми облаками – предупреждение о продолжительной непогоде
- Заяц перебежал дорогу – к несчастью