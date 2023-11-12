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Нельзя выбрасывать еду и обижать птиц: приметы на 12 ноября

12 ноября в православной традиции отмечается день памяти епископа Егейского священномученика Зиновия и его сестры Зиновии, живших в III веке. Эти благочестивые люди приняли мученическую смерть за свою верность Христу.

Нельзя выбрасывать еду и обижать птиц: приметы на 12 ноября
© unsplash.com

В народной культуре этот день также известен как День охотника. Мужчины отправлялись на охоту, стремясь принести добычу в виде зайца или рыбы. Считалось, что успешная охота в этот день обещает удачу и изобилие на протяжении всего года.

Также 12 ноября приходится на Синичкин день. Этот день почитания птиц, таких как синицы, щеглы, снегири, сопровождается установкой кормушек. Считается, если синичка прилетает к вашему дому в этот день, это сулит семье счастье.

Что можно и нельзя делать сегодня, согласно поверьям, — в материале "Рамблера".

Что нельзя делать

  • Не обижайте птиц, ругать и прогонять их нельзя. Это, согласно приметам, может повлечь за собой большие проблемы для обидчика.
  • Избегайте бездельничества, бесцельного брожения.
  • Не ругайтесь, избегайте произнесения обидных слов и сплетен.
  • Не выбрасывайте еду – лучше отдайте ее птицам и животным.
  • Избегайте взятия взаймы, в противном случае можно поссориться с тем, кто одолжил деньги.

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Народные приметы

  • Много синичек – скоро ударят морозы
  • Снег в виде мелкой крупы – предвестие сильных морозов
  • Синички клюют кору деревьев – к дождливой погоде
  • Синицы громко щебечут – погода будет ясной.
  • Быстрое движение черных туч по небу или его покрытие светло-серыми облаками – предупреждение о продолжительной непогоде
  • Заяц перебежал дорогу – к несчастью