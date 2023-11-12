Нельзя выбрасывать еду и обижать птиц: приметы на 12 ноября

12 ноября в православной традиции отмечается день памяти епископа Егейского священномученика Зиновия и его сестры Зиновии, живших в III веке. Эти благочестивые люди приняли мученическую смерть за свою верность Христу.

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В народной культуре этот день также известен как День охотника. Мужчины отправлялись на охоту, стремясь принести добычу в виде зайца или рыбы. Считалось, что успешная охота в этот день обещает удачу и изобилие на протяжении всего года.

Также 12 ноября приходится на Синичкин день. Этот день почитания птиц, таких как синицы, щеглы, снегири, сопровождается установкой кормушек. Считается, если синичка прилетает к вашему дому в этот день, это сулит семье счастье.

Что можно и нельзя делать сегодня, согласно поверьям, — в материале "Рамблера".

Что нельзя делать Не обижайте птиц, ругать и прогонять их нельзя. Это, согласно приметам, может повлечь за собой большие проблемы для обидчика.

Избегайте бездельничества, бесцельного брожения.

Не ругайтесь, избегайте произнесения обидных слов и сплетен.

Не выбрасывайте еду – лучше отдайте ее птицам и животным.

Избегайте взятия взаймы, в противном случае можно поссориться с тем, кто одолжил деньги.