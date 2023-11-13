Коллекцию счастливых билетиков продает жительница Новосибирска

Жительница Новосибирска разместила объявление о продаже мини-коллекции. «Коллекция билетиков, разные года, разный транспорт, 40 штук, 99% счастливых (все не считала)», - сказано в описании.

При этом пять штук билетов владелица коллекции вынесла в отдельный лот, как наиболее счастливые. Цифры на них или повторяются, или зеркалят.