$92.05+0.1398.32-0.09

Коллекцию счастливых билетиков продает жительница Новосибирска

Жительница Новосибирска разместила объявление о продаже мини-коллекции. «Коллекция билетиков, разные года, разный транспорт, 40 штук, 99% счастливых (все не считала)», - сказано в описании.

Коллекцию счастливых билетиков продает жительница Новосибирска
© VN

При этом пять штук билетов владелица коллекции вынесла в отдельный лот, как наиболее счастливые. Цифры на них или повторяются, или зеркалят.

«Купить их можно отдельно за 1000 рублей, а так они в общем лоте», - говорится в объявлении.

Цена за всё счастье оптом – 3000 рублей.