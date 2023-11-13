Нельзя менять работу и рано просыпаться: приметы на 13 ноября

13 ноября православные люди вспоминают преподобных Никодима и Спиридона. В народной традиции эта дата получила название Никодимов день или День рыбака.

© Unsplash

Считалось, что в этот день осень уступает свое место зиме, а, согласно традиции, во время смены времен года активизируется всякая нечисть.

Видео дня

Неудивительно, что с этой датой издавна связано множество примет и запретов. О некоторых из них читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 13 ноября

В Никодимов день нельзя менять работу: на новом месте удачи не будет.

Не стоит ни в коем случае поднимать найденные пуговицы: наши предки считали, что их раскидывают колдуны, чтобы через эти предметы навести сглаз.

Также необходимо следить за тем, чтобы в этот день пуговицы не отрывались от одежды, иначе стоит ждать проблем.

Стоит в этот день отказаться от общения с незнакомцами: они могут оказаться не теми, за кого себя выдают и принести в вашу жизнь беды.

Если в Никодимов день вы нашли деньги, ни в коем случае нельзя тратить их на себя, поскольку это привлечет финансовые неудачи. Лучше отдать эти деньги нуждающимся или купить что-то близким.

Нельзя в этот день давать деньги в долг: их не вернут.

Стоит отказаться в Никодимов день от ссор и конфликтов, чтобы не навлечь на себя несчастья.

Нельзя выносить мусор из дома после захода солнца: с ним можно вынести и счастье.

По возможности не стоит рано подниматься с постели в Никодимов день: наши предки считали, что это может привести к болезням.

Нельзя оставлять на столе пустую посуду: жизнь может стать такой же пустой и придут финансовые проблемы.

Что можно делать 13 ноября

Издавна в этот день готовили и ели блюда из курицы: считалось, что куриное мясо укрепит здоровье.

Рыбакам стоит обязательно посвятить день своему хобби: улов будет хорошим. Но ссориться из-за него с другими рыбаками нельзя, иначе это может привести к материальным проблемам и ссорам в семье.

День хорош для решения бытовых проблем и работы по дому.

Народные приметы 13 ноября