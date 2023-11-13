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Нельзя менять работу и рано просыпаться: приметы на 13 ноября

13 ноября православные люди вспоминают преподобных Никодима и Спиридона. В народной традиции эта дата получила название Никодимов день или День рыбака.

Нельзя менять работу и рано просыпаться: приметы на 13 ноября
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Считалось, что в этот день осень уступает свое место зиме, а, согласно традиции, во время смены времен года активизируется всякая нечисть.

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Неудивительно, что с этой датой издавна связано множество примет и запретов. О некоторых из них читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 13 ноября

  • В Никодимов день нельзя менять работу: на новом месте удачи не будет.
  • Не стоит ни в коем случае поднимать найденные пуговицы: наши предки считали, что их раскидывают колдуны, чтобы через эти предметы навести сглаз.
  • Также необходимо следить за тем, чтобы в этот день пуговицы не отрывались от одежды, иначе стоит ждать проблем.
  • Стоит в этот день отказаться от общения с незнакомцами: они могут оказаться не теми, за кого себя выдают и принести в вашу жизнь беды.
  • Если в Никодимов день вы нашли деньги, ни в коем случае нельзя тратить их на себя, поскольку это привлечет финансовые неудачи. Лучше отдать эти деньги нуждающимся или купить что-то близким.
  • Нельзя в этот день давать деньги в долг: их не вернут.
  • Стоит отказаться в Никодимов день от ссор и конфликтов, чтобы не навлечь на себя несчастья.
  • Нельзя выносить мусор из дома после захода солнца: с ним можно вынести и счастье.
  • По возможности не стоит рано подниматься с постели в Никодимов день: наши предки считали, что это может привести к болезням.
  • Нельзя оставлять на столе пустую посуду: жизнь может стать такой же пустой и придут финансовые проблемы.

Что можно делать 13 ноября

  • Издавна в этот день готовили и ели блюда из курицы: считалось, что куриное мясо укрепит здоровье.
  • Рыбакам стоит обязательно посвятить день своему хобби: улов будет хорошим. Но ссориться из-за него с другими рыбаками нельзя, иначе это может привести к материальным проблемам и ссорам в семье.
  • День хорош для решения бытовых проблем и работы по дому.

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Народные приметы 13 ноября

  • Если в Никодимов день солнце садится за тучу, значит, следует ждать осадков.
  • Громкое чириканье воробьев — к теплу.
  • Солнечная погода предвещает сильный ветер в ближайшие дни.
  • Пение снегирей обещает скорое наступление зимы.
  • Сухой и ясный день предвещает похолодание и приход морозов.
  • Если грязи много в этот день, значит зима будет теплой.