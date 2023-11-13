Почему у принцесс Disney такие большие глаза

Женские персонажи студии Disney со временем стали более смелыми, инициативными и предприимчивыми, но они по-прежнему выглядят до смешного однородными. Всё дело в их внешности, а точнее — в очень заметной черте. В неестественно огромных глазах.

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Эта тема настолько волнует людей, что были проведены исследования о том, почему формула принцессы настолько эффективна: увеличенные глаза, крошечные подбородки и короткие носы делают их больше похожими на младенцев, что создает атмосферу невинности и уязвимости. Тлум.Ру разбирается, почему вообще большие глаза стали тенденцией в диснеевской анимации и почему это может навредить.

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Почему это важно?

Глаза, как известно, являются «зеркалом души». Другими словами, считается, что глаза отражают эмоции, страхи и самые глубокие переживания человека. При этом огромные глаза в анимации (и даже в японской, для которой такой стиль уже считается традиционным. У аниме-персонажей обычно большие глаза, чтобы легче выражать свои эмоции, при этом, как правило, такую черту дают положительным симпатичным героям юного возраста — это тоже важная деталь. Мангака Осаму Тэдзука, внёсший значительный вклад в дело становления манги и аниме, был вдохновлён именно диснеевскими большими глазами.

При этом такая фишка в сочетании с другими признаками, может негативно влиять на восприятие юными зрителями собственной внешности: тонкие руки и ноги, крошечные носики, густые длинные волосы. Да что уж там, у диснеевских принцесс талия меньше, чем глаза. Это может создать у впечатлительного ребёнка мнение, что именно так ему и стоит выглядеть, и никак иначе. Золушка и Белоснежка хоть и стройны, но, по крайней мере, имеют достижимую форму тела, чего не скажешь о современных принцессах, например, об Эльзе.

Бренда Чапмен, создательница и сорежиссёрка мультфильма Pixar «Храбрая сердцем», говорила, что подвергалась критике за попытку сделать некоторых персонажек картины более реалистичными:

«В какой-то момент они подумали, что я делаю маму Мериды слишком крупной, а её пятую точку слишком объёмной. И это меня расстраивало, потому что я хотела, чтобы она чувствовала себя настоящей женщиной средних лет», — сказала она Time. Тут речь, конечно, идёт не о глазах, но всё-таки этот случай показывает тенденцию того, что диснеевских (и не только) героинь боятся делать реалистичными.

Очень важно убедиться, что ребёнок при просмотре мультфильмов не зацикливается на своей внешности и не начинает сравнивать себя с героями. К счастью, сейчас есть множество мультфильмов с самыми разными персонажами, которые могут стать примером для подражания.

Так почему же у принцесс такие большие глаза?

Это общеизвестный художественный прием: чтобы что-то выглядело «симпатичнее», нужно увеличить глаза. Глаза большего размера, чем «анатомически правильные», также дают ощущение молодости, уязвимости и невинности (например, у щенка или котенка большие и милые глазки). Немаловажен и тот факт, что все молодые млекопитающие с рождения имеют большие глаза. Кажется, это пробуждает защитные инстинкты у их родителей. Большие глаза — это «мило»: так думают люди, гориллы, собаки и другие млекопитающие.

С практической точки зрения, большинство эмоций изображаются через глаза, и их увеличение облегчает аниматорам передачу чувств персонажа зрителям. Большие глаза позволяют целым группам, включая более молодых зрителей, лучше понимать и видеть эмоции.

В «старые добрые времена» художники Диснея стремились сделать своих персонажей максимально реалистичными — так, у Авроры и Золушки вполне стандартные глаза, практически совпадающие с их чертами лица. Текущая тенденция — отказаться от «реализма» в пользу стилизованного очарования. К тому же, это способствует продажам игрушек по мультфильму, а это — одна из главных целей мультипликаторов.

По теории фанатов Disney, всё началось с «Русалочки». Поскольку на протяжении значительной части фильма у Ариэль не было голоса, им пришлось найти другие способы передать её эмоции — через выражение лица. Мельчайших движений лица было недостаточно, поэтому им пришлось думать шире. Самый простой и быстрый способ анимировать выражение лица — это сделать акцент на глаза. Эта техника оказалась настолько успешной, что аниматоры продолжают использовать её и сейчас.