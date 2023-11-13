Моряки рассказали о самых жутких и необъяснимых случаях в открытом море

"В одном из особенно неудачных походов все, что только могло, пошло не так. Мы какое-то нездоровое время были без воды, без еды, без сна. Сначала начались слуховые галлюцинации. На судах всегда шумно, и когда ты не в себе, то начинаешь различать в звуках слова. Я слышал детский смех, хоровое пение, и — это было хуже всего — плеск, который звучал в точности как мое имя. А если добавить зрительные галлюцинации, то становится по-настоящему страшно. В какой-то момент я решил, что мы в пустыне, кругом песок и вдали видны горы. Другой член команды тоже сходил с ума и кричал, что мы сейчас столкнемся с многоэтажкой", — вспомнил MAGNAPlNNA.