Аксолотль – это необычное земноводное животное, похожее на саламандру. У аксолотлей длинное тело, маленькие ноги и вытянутая голова с ветвистыми наружными жабрами.

Аксолотли любят резвиться в воде и поднимать пузырьки воздуха со дна аквариума. Им нравится прятаться в растениях и устраивать гонки. Аксолотли – мирные существа, которые хорошо уживаются друг с другом даже в небольшом аквариуме. Ухаживать за ними совсем несложно.