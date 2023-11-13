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Как развлекаются аксолотли: видео

Аксолотль – это необычное земноводное животное, похожее на саламандру. У аксолотлей длинное тело, маленькие ноги и вытянутая голова с ветвистыми наружными жабрами.

В последние годы аксолотли стали очень популярными домашними питомцами.

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Аксолотли любят резвиться в воде и поднимать пузырьки воздуха со дна аквариума. Им нравится прятаться в растениях и устраивать гонки. Аксолотли – мирные существа, которые хорошо уживаются друг с другом даже в небольшом аквариуме. Ухаживать за ними совсем несложно.

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