Мюзикл "Метро для спящих" первоначально провалился после премьеры на Бродвее. Зрители проигнорировали постановку. Казалось, что мюзикл обречен на закрытие.

Однако продюсеры придумали хитрый маркетинговый ход. Они запустили рекламную кампанию с положительными рецензиями самых популярных театральных критиков того времени. Но в этой рекламе правдивыми были только имена так называемых "критиков".

Дело в том, что главный продюсер мюзикла позвал на представление семь мужчин с такими же именами, как у самых влиятельных критиков, и попросил их написать положительные отзывы. После чего он опубликовал в нью-йоркских газетах их хвалебные комментарии.

Такое освещение постановки заинтересовало публику. Люди стали покупать билеты, чтобы тоже оценить представление.