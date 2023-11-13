Стало известно, чем кормили путешественников на «Титанике»
Меню для пассажиров «Титаника», затонувшего в 1912 году во время своего первого рейса, было продано за 84 тысячи фунтов стерлингов (около 9,5 миллиона рублей).
Аукцион Henry Aldridge and Son прошел в Великобритании накануне.
Предложение от ресторана датировано 11 апреля. Известно, что через три дня корабль потерпит крушение, столкнувшись с айсбергом в Атлантическом океане.
Согласно сохранившемуся экземпляру, путешественникам предлагали отведать говядину под соусом из хрена, ягненка под мятным соусом, жареного цыпленка под хлебным соусом, а также устрицы и пюре из пастернака. На десерт предлагался пудинг «Виктория», абрикосы «Бурдалу», а также французское мороженое, сообщает The Guarduan.