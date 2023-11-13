Стало известно, чем кормили путешественников на «Титанике»

Меню для пассажиров «Титаника», затонувшего в 1912 году во время своего первого рейса, было продано за 84 тысячи фунтов стерлингов (около 9,5 миллиона рублей).

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Аукцион Henry Aldridge and Son прошел в Великобритании накануне.

Предложение от ресторана датировано 11 апреля. Известно, что через три дня корабль потерпит крушение, столкнувшись с айсбергом в Атлантическом океане.