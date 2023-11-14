2 главные ошибки, которые многие допускают при дрессировке собаки

Уилл Атертон, у которого более 881 000 подписчиков, в одном из видео в TikTok предупредил о худших вещах, которые можно сделать при дрессировке собаки.

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Первая ошибка, которую допускают многие владельцы собак, - это оставление еды для питомцы в миске на весь день. Если вы установите определённое время приёма пищи для собаки, то это положительно скажется на дрессировке животного и на ваших взаимоотношениях с ним. Будет лучше, если ваш пёс не будет иметь доступ к еде в любое время, в которое ему захочется.

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