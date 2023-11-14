Женщина решила развестись с мужем из-за комментария после 14 лет отношений

«В этот момент все встало на свои места: все эти оправдания на тему того, почему он не делал предложение, наконец-то обрели смысл», — возмутилась она. Женщина призналась, что после комментария мужа решила развестись с ним. «Я просто хочу, чтобы мой мужчина считал меня особенной, а не ждал от меня проявлений качеств жены на протяжении 13 лет. Я знаю, что я отличная жена, и я думаю, что постепенно теряю себя в этом браке», — заключила героиня истории.